Coronavirus | Italia in rosso | al via il lockdown di Natale

(Teleborsa) – Da oggi tutta Italia è in lockdown. Tutta Italia infatti si trova in zona rossa come previsto dall'ultimo DPCM varato dal governo con le norme anti-Covid per il periodo di Natale. La zona rossa resterà in vigore fino al 27 dicembre. La stretta del periodo natalizio, ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, potrebbe permetterci di affrontare gennaio "dosando le misure solo dove necessario tra zona gialla, arancione e rossa". Da oggi a domenica quindi negozi e ristoranti chiusi, aperti invece supermercati e farmacie. Ieri, intanto, è stata superata la soglia delle 70mila vittime da Covid da inizio pandemia in Italia. In leggera risalita l'indice di trasmissibilità Rt nazionale a 0,90 in questa settimana (la scorsa settimana si era attestato a 0,86) secondo la bozza elaborata ...

