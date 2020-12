CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO 24 DICEMBRE: Ministero Salute: 505 morti, 18040 casi (Di giovedì 24 dicembre 2020) BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, i dati del Ministero della Salute aggiornati al 24 DICEMBRE 2020: 505 morti, 18.040 casi, calo di 476 ricoveri Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020), i dati deldellaaggiornati al 242020: 505, 18.040, calo di 476 ricoveri

Nuova impennata di casi positivi sia a Roma città che nel Lazio, dove si registrano oggi 1.519 nuovi contagiati rispetto ai 946 del giorno precedente, quindi 573 in più nelle ultime 24 ore, su oltre 1 ...

Palù e il vaccino: "Protetti almeno sei mesi. Torneremo alla normalità"

Il presidente dell’Agenzia del farmaco: sarà efficace anche contro il ceppo inglese. "Ma fino al raggiungimento dell’immunità di gregge meglio tenere la mascherina" ...

