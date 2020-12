Coronavirus, in Veneto 103 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 3.837 i nuovi positivi (Di giovedì 24 dicembre 2020) In Veneto si contano 3.837 nuovi positivi al Coronavirus e 103 morti nelle ultime 24 ore. I contagi rilevati nel bollettino di oggi, 24 dicembre, Sono in crescita rispetto a ieri (+480), mentre i decessi Sono in calo (-13). Le persone attualmente positive al virus Sono 104.002, mentre il totale delle vittime ha raggiunto quota 5.850 dall’inizio dell’epidemia. I guariti Sono 116.872. Zaia: «Nessun sistema sanitario ha risposto meglio del nostro» Oggi, il governatore della Regione, Luca Zaia, in un’intervista al Gazzettino ha detto: «È il Natale più triste, perché penso alla mia comunità: in Veneto abbiamo ormai raggiunto dieci mesi di questo incubo. Veneto da ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) Insi contano 3.837ale 103 morti24 ore. I contagi rilevati nel bollettino di oggi, 24 dicembre,in crescita rispetto a ieri (+480), mentre iin calo (-13). Le persone attualmente positive al virus104.002, mentre il totale delle vittime ha raggiunto quota 5.850 dall’inizio dell’epidemia. I guariti116.872. Zaia: «Nessun sistema sanitario ha risposto meglio del nostro» Oggi, il governatore della Regione, Luca Zaia, in un’intervista al Gazzettino ha detto: «È il Natale più triste, perché penso alla mia comunità: inabbiamo ormai raggiunto dieci mesi di questo incubo.da ...

fattoquotidiano : Veneto, “se critichi la gestione della pandemia rischi la querela”. Giornalisti in piazza a Venezia: “No al bavagli… - braveheartmmt : @maxdantoni @Zippo88lrr @chiaraped @plums_the @giuz73 @GioMalafarina Dai su, anche basta : - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati #24dicembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - Open_gol : ?? 103 decessi in 24 ore in Veneto - veneto_ : RT @TgrVeneto: Lockdown di natale, il Veneto in zona rossa. Controlli rafforzati. In vigore da oggi le nuove restrizioni per le festività.… -