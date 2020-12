Coronavirus in Toscana: 35 morti, oggi 24 dicembre. E 563 nuovi contagi (Di giovedì 24 dicembre 2020) FIRENZE – Risale, drammaticamente, il numero dei morti in Toscana. oggi, 24 dicembre 2020, vigilia di Natale, sono 35: 18 donne e 17 uomini con età media 80 anni. E sono 563 i nuovi contagi: con età media di 49 anni circa (il 10% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) FIRENZE – Risale, drammaticamente, il numero deiin, 242020, vigilia di Natale, sono 35: 18 donne e 17 uomini con età media 80 anni. E sono 563 i: con età media di 49 anni circa (il 10% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39

