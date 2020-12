Coronavirus, in Lombardia +2.656 nuovi casi. Diminuiscono i decessi: 67 nelle ultime 24 ore (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il bollettino del 24 dicembre Regione Lombardia Bollettino Covid-19 Con +2.656 nuove diagnosi di positività al SARS-CoV-2, a fronte di +32.294 tamponi elaborati, salgono a quota 57.907 le persone attualmente positive al Coronavirus in Lombardia. Nella giornata di ieri erano stati individuati +2.153 nuovi casi, al netto di 32.926 test processati. Scende anche il numero dei decessi: sono infatti 67 i morti per Covid nelle ultime 24 ore, mentre ieri se ne erano registrati 98. Continua a scendere la pressione sugli ospedali lombardi. Il numero di pazienti ricoverati con sintomatologia presso le strutture della regione è pari a 4.178 persone (mentre ieri erano 4.243). Stesso trend negativo per i pazienti ricoverati nelle terapie ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il bollettino del 24 dicembre RegioneBollettino Covid-19 Con +2.656 nuove diagnosi di positività al SARS-CoV-2, a fronte di +32.294 tamponi elaborati, salgono a quota 57.907 le persone attualmente positive alin. Nella giornata di ieri erano stati individuati +2.153, al netto di 32.926 test processati. Scende anche il numero dei: sono infatti 67 i morti per Covid24 ore, mentre ieri se ne erano registrati 98. Continua a scendere la pressione sugli ospedali lombardi. Il numero di pazienti ricoverati con sintomatologia presso le strutture della regione è pari a 4.178 persone (mentre ieri erano 4.243). Stesso trend negativo per i pazienti ricoveratiterapie ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-4) e nei reparti (-47). A fronte di 32.926 tamponi effettu… - sole24ore : La Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania. Anzi, no: l’assessore smentisce: «È un simbolo nell’anno del… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - AleRepossi : #Coronavirus: 241 nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - Moixus1970 : RT @sole24ore: #Coronavirus, nuovi casi soprattutto in #Veneto (3.873), #Lombardia (2.656), #EmiliaRomagna (1.692), #Lazio (1.519), #Puglia… -