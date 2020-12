Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 dicembre: oltre 2 milioni di contagi (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 18.040 positivi al Covid-19 su 193.777 test effettuati. Rispettivamente, +3.518 infetti e +18.413 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -35 persone nelle terapie intensive e -476 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 22.718 ( +2.224 rispetto ai dati del 23 dicembre). In 24h sono morte 505 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 dicembre Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus arrivano ai due milioni: 2.009.317 dall’inizio dalla pandemia, di cui ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati aggiornati deiAumentano idi pari passo con i tamponi. In 24h 18.040 positivi al Covid-19 su 193.777 test effettuati. Rispettivamente, +3.518 infetti e +18.413 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Invi è stato un calo di -35 persone nelle terapie intensive e -476 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 22.718 ( +2.224 rispetto ai dati del 23). In 24h sono morte 505 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 23Nel complesso i casi didaarrivano ai due: 2.009.317 dall’inizio dalla pandemia, di cui ...

