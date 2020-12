Coronavirus in Italia, bollettino 24 dicembre: 18.040 casi su 193.777 tamponi, 505 morti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 18.040 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 14.522), a fronte di 193.777 tamponi giornalieri effettuati (ieri 175.364), con la percentuale di positivi che sale al 9,3% (ieri 8,28%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 505 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.589 (-35), con 149 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 18.040 i nuovi contagi di Covid-19 in(ieri 14.522), a fronte di 193.777giornalieri effettuati (ieri 175.364), con la percentuale di positivi che sale al 9,3% (ieri 8,28%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 505 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.589 (-35), con 149 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

