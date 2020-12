Coronavirus in Italia, 18.040 positivi e 505 vittime in 24 ore - Superati i due milioni di casi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 18.040 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 505. I tamponi effettuati sono stati 193.777 (+18mila rispetto a mercoledì) con un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 18.040 ialnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lesono 505. I tamponi effettuati sono stati 193.777 (+18mila rispetto a mercoledì) con un ...

(ANSA) - BERLINO, 24 DIC - La variante inglese del Coronavirus è stata trovata per la prima volta anche in Germania, in una paziente contagiata. Lo riferiscono alcuni media tedeschi fra cui Bild e NTV ...Heather Parisi ha spiegato perché lei e la sua famiglia avrebbero deciso di non sottoporsi al vaccino anti-Covid.