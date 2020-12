Coronavirus, il fisico Battiston: «Puglia, Sardegna, Trentino e Veneto a rischio terza ondata» (Di giovedì 24 dicembre 2020) È scattata la zona rossa in tutta Italia. Le feste di Natale, a prescindere dall’indice Rt e dagli altri parametri sul contagio da Coronavirus, saranno vissute allo stesso modo in ogni Regione: in casa e col divieto di spostamento, salvo qualche deroga. «La zona rossa che inizia oggi potrebbe raffreddare la temperatura del contagio. E forse compensare la settimana di shopping appena conclusa. Ma in alcune Regioni la situazione non è ancora sotto controllo: lì si rischia una ripartenza», afferma a Repubblica Roberto Battiston. Secondo il fisico, professore dell’Università di Trento, ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana e studioso dei dati relativi alla pandemia di Coronavirus, le restrizioni durante le festività apporteranno un miglioramento della situazione epidemiologica, ma questo sarà sensibile soltanto ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) È scattata la zona rossa in tutta Italia. Le feste di Natale, a prescindere dall’indice Rt e dagli altri parametri sul contagio da, saranno vissute allo stesso modo in ogni Regione: in casa e col divieto di spostamento, salvo qualche deroga. «La zona rossa che inizia oggi potrebbe raffreddare la temperatura del contagio. E forse compensare la settimana di shopping appena conclusa. Ma in alcune Regioni la situazione non è ancora sotto controllo: lì si rischia una ripartenza», afferma a Repubblica Roberto. Secondo il, professore dell’Università di Trento, ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana e studioso dei dati relativi alla pandemia di, le restrizioni durante le festività apporteranno un miglioramento della situazione epidemiologica, ma questo sarà sensibile soltanto ...

avespartacus : RT @wireditalia: Anche dopo il vaccino contro il coronavirus, molto probabilmente non torneremo alla vita di prima. Bisognerà continuare, s… - Emmachampagne95 : RT @wireditalia: Anche dopo il vaccino contro il coronavirus, molto probabilmente non torneremo alla vita di prima. Bisognerà continuare, s… - RobRe62 : RT @wireditalia: Anche dopo il vaccino contro il coronavirus, molto probabilmente non torneremo alla vita di prima. Bisognerà continuare, s… - gio551 : RT @wireditalia: Anche dopo il vaccino contro il coronavirus, molto probabilmente non torneremo alla vita di prima. Bisognerà continuare, s… - annmavi : RT @wireditalia: Anche dopo il vaccino contro il coronavirus, molto probabilmente non torneremo alla vita di prima. Bisognerà continuare, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fisico Coronavirus, il fisico Battiston: «Puglia, Sardegna, Trentino e Veneto a rischio terza ondata» Open Coronavirus: Gallera, 'tempo sta rendendo merito al nostro sforzo titanico'

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - "Grazie presidente per esserci ed essermi sempre stato accanto durante questi durissimi mesi. Sulla Lombardia si è abbattuto uno tsunami; nessuno ci aveva avvisato, prepa ...

Corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci - periodo gennaio 2021

La Regione del Veneto ha autorizzato il Collegio regionale Veneto Maestri di Sci all’organizzazione del corso di aggiornamento professionale per maestri di sci, disciplina alpino. Il corso si svolgerà ...

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - "Grazie presidente per esserci ed essermi sempre stato accanto durante questi durissimi mesi. Sulla Lombardia si è abbattuto uno tsunami; nessuno ci aveva avvisato, prepa ...La Regione del Veneto ha autorizzato il Collegio regionale Veneto Maestri di Sci all’organizzazione del corso di aggiornamento professionale per maestri di sci, disciplina alpino. Il corso si svolgerà ...