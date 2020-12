Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre: 18.040 nuovi casi con 193.777i tamponi. Le vittime sono 505 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri 14.522 nuovi casi con 175.364 tamponi. Morte 553 persone. Superati i 2 milioni di casi: sono ora 2.009.317. Il tasso di positività che ieri era dell'8,28% oggi è salito al 9,3% ( Articolo in agiornamento ) Leggi su repubblica (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri 14.522con 175.364. Morte 553 persone. Superati i 2 milioni diora 2.009.317. Il tasso di positività che ieri era dell'8,28%è salito al 9,3% ( Articolo in agiornamento )

