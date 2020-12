Coronavirus | i numeri in chiaro Il fisico Sestili | «Attenzione alla riapertura di gennaio Il vaccino protegge tutti solo se lo fa il 70% della popolazione»

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Da settimane, in Italia, il numero di nuovi casi giornalieri dinon scende sotto le 10.000 unità. Certo, sebbene il numero dei tamponi sia tornato a crescere, il virus continua a circolare, tant’è che poco meno di 600.000 italiani risultano attualmente positivi al virus. Malgrado la continua lieve decrescita neidei decessi, questi continuano però a oscillare intorno alle 500 vite perse quotidianamente a causaCovid. La pressione negli ospedali sembra allentarsi, ma il numero di persone ospedalizzate resta alto: oltre 24.000 persone, di cui 2.589 in terapia intensiva, al netto dei 149 nuovi ingressi avvenuti nelle ultime 24 ore. Una situazione «stabile da un paio di settimane», e che a, pressoché certamente, si incrinerà. Ma non si sa né come né quanto. Il dubbio è strettamente legato ...