Coronavirus: Gallera, ‘tempo sta rendendo merito al nostro sforzo titanico’ (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano, 24 dic. (Adnkronos) – “Grazie presidente per esserci ed essermi sempre stato accanto durante questi durissimi mesi. Sulla Lombardia si è abbattuto uno tsunami; nessuno ci aveva avvisato, preparato ne tantomeno fornito alcun tipo di indicazione”. Così l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera si rivolge, via social, al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il quale, intervenuto a un convegno organizzato dal partito, si è detto fiero di come la Lombardia ha risposto all’emergenza sanitaria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano, 24 dic. (Adnkronos) – “Grazie presidente per esserci ed essermi sempre stato accanto durante questi durissimi mesi. Sulla Lombardia si è abbattuto uno tsunami; nessuno ci aveva avvisato, preparato ne tantomeno fornito alcun tipo di indicazione”. Così l’assessore lombardo al Welfare Giuliosi rivolge, via social, al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il quale, intervenuto a un convegno organizzato dal partito, si è detto fiero di come la Lombardia ha risposto all’emergenza sanitaria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

