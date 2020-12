Coronavirus, Conte annuncia il pericolo zona rossa anche a gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ospite a Porta a Porta il premier Conte ha affermato senza mezza misure che a gennaio potrebbe esserci ancora una zona rossa. La misura restrittiva potrebbe essere applicata in caso della diffusione della nuova variante del Coronavirus o anche di un’impennata dei contagi. In caso di normalità si procederà con le zone gialle e arancioni e i vaccini. Conte e il pericolo zona rossa “Se gli esperti ci dicono che la probabilità di una terza ondata a gennaio è concreta, non ci penso due volte a introdurre e rafforzare la rete di protezione per il periodo natalizio. Lasciando correre impatteremo su una impennata”. Queste le parole con cui il premier Conte a Porta a Porta ha parlato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ospite a Porta a Porta il premierha affermato senza mezza misure che apotrebbe esserci ancora una. La misura restrittiva potrebbe essere applicata in caso della diffusione della nuova variante deldi un’impennata dei contagi. In caso di normalità si procederà con le zone gialle e arancioni e i vaccini.e il“Se gli esperti ci dicono che la probabilità di una terza ondata aè concreta, non ci penso due volte a introdurre e rafforzare la rete di protezione per il periodo natalizio. Lasciando correre impatteremo su una impennata”. Queste le parole con cui il premiera Porta a Porta ha parlato di ...

