Coronavirus: "Chi rifiuta il vaccino potrà essere licenziato" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il vaccino anti Covid sempre più prossimo e chi rifiuterà di vaccinarsi potrà perdere il lavoro. Il 21 dicembre l'Agenzia europea del farmaco -Ema – ha dato il via libera al vaccino Pizer-Biontech. Il 27 sarà il "vaccine day", giornata simbolica in cui in tutta europa verranno somministrati i primi vaccini a chi lo vorrà. L'articolo proviene da Leggilo.org.

