Coronavirus, bollettino del 24 dicembre: 505 morti (totale 70.900), 18.090 nuovi contagi, 2.589 in rianimazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) I guariti sono 22.718 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.344.758. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 5.184 in meno Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) I guariti sono 22.718 in più, incremento che porta ildelle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.344.758. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 5.184 in meno

