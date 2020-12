Coronavirus, Boccia senza mezzi termini: “Restrizioni forti fino a marzo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il ministro Francesco Boccia è intervenuto in merito alla situazione attuale che vede l’Italia tra zona rossa ed arancione. Francesco Boccia (Facebook)Acceso sostenitore delle maniere forti, in quanto a durezza delle Restrizioni, ad esempio per queste festività natalizie, Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, ha ribadito che le stesse Restrizioni, le misure forti insomma potrebbero tenerci compagnia fino addirittura al prossimo marzo. I numeri restano abbastanza alti, e quindi, non è ancora arrivato il momento giusto per potersi rilassare. I mesi caldi devono ancora arrivare insomma. “A gennaio, febbraio e marzo avremo ancora tre mesi con regole rigide”, ha dichiarato ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il ministro Francescoè intervenuto in merito alla situazione attuale che vede l’Italia tra zona rossa ed arancione. Francesco(Facebook)Acceso sostenitore delle maniere, in quanto a durezza delle, ad esempio per queste festività natalizie, Francesco, ministro degli Affari Regionali, ha ribadito che le stesse, le misureinsomma potrebbero tenerci compagniaaddirittura al prossimo. I numeri restano abbastanza alti, e quindi, non è ancora arrivato il momento giusto per potersi rilassare. I mesi caldi devono ancora arrivare insomma. “A gennaio, febbraio eavremo ancora tre mesi con regole rigide”, ha dichiarato ...

