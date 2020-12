Coronavirus | 697 nuovi casi in provincia Milano | di cui 289 in città

(Di giovedì 24 dicembre 2020), 24 dic. (Adnkronos) – Ipositivi al Covid 19 sono 2.656 in Lombardia (di cui 171 ‘debolmente positivi’) e sono presenti in tutte le province. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sull’emergenza sanitario diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio iper697, di cui 289 a, Bergamo 104, Brescia 310, Como 267, Cremona 41, Lecco 57, Lodi 82, Mantova 209, Monza e Brianza 158, Pavia 241, Sondrio 76 e Varese 337. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sono 18.040 i nuovi positivi, con 193.777 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia. Secondo i dati del ministero della Salute: son ...