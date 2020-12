Coronavirus | 66 vittime e oltre 4mila nuovi casi in Veneto | stabili i ricoveri

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Alle 17 di giovedì 24 dicembre si contano altri 2.226 positivi (263 nel Vicentino) per un totale di 86.883. Quest'ultimo dato riflette l'alto numero dei negativizzati che oggi sale a 139.253. Pesante ...

17.09 Covid, superati i due milioni di casi Sono 18.040 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, se- condo i dati del ministero della Salu- te, che nella quotidiana rilevazione dà ...L’emergenza Covid-19 continua a mietere vittime in Italia e nel resto del mondo, ma la svolta appare davvero vicina grazie al vaccino. C’è, però, qualcuno che non vede di buon occhio questa importante ...