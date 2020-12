Coronavirus | 18 040 nuovi contagi e 505 decessi Si riducono gli ingressi in terapia intensiva -67

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il bollettino del 24 dicembre Nelle ultime 24 ore iregistrati in Italia di pazienti positivi alsono 505, meno rispetto ai dati diffusi ieri dalla Protezione Civile e del Ministero della Salute quando erano arrivati a 553. In tutto il numero totale delle vittime dall’inzio della pandemia nel nostro Pase è arrivato a 70.900. Isono stati 18.040, dato in aumento rispetto a ieri quando si erano fermati a 14.522. Oltre al numero delle vittime si è ridotto anche quello degliin, passati dai 216 di ieri agli 149 di oggi. Il totale dei pazienti ricoverati in ospedale è arrivato così a 24.070. Leggi anche:. Le foto dei camion a Bergamo erano una fake news? Le dichiarazioni ...