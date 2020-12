Corbo | osservando Petagna viene da pensare a Milik confinato a Castel Volturno

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Il Torino si presenta da ultimo in classifica, con otto sconfitte ed una crisi irrisolta. Bisogna credergli se riflette sul Napoli tutto il suo malessere. Svela i tormenti di una squadra per nulla eccitata dagli ultimi eventi favorevoli a costo zero“. Lo scrive Antoniosu Repubblica Napoli. Quando parla di “eventi favorevoli a costo zero” si riferisce, naturalmente, all’accoglimento del ricorso su Juve-Napoli da parte del Collegio di Garanzia del Coni. Dopo la vittoria davanti ai giudici, il Napoli è riuscito a salvarsi dalla quarta sconfitta consecutiva solo grazie ad una magia di Insigne, “opaco come tutti per oltre un tempo”. Né il capitano né Politano sono riusciti a superare i rispettivi rivali negli uno contro uno. “Gli squilibri tattici sono acuiti dalla modesta condizione dei giocatori. Il Napoli se n’era accorto, non a caso Gattuso li aveva portati in ...