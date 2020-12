Controlli Covid, scoperto banchetto clandestino dopo il matrimonio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due novelli sposi organizzano un ricevimento in gran segreto in un albergo, in barba ai Controlli Covid ed alle norme vigenti. Le forze dell’ordine sono intervenute fermando la cerimonia di un matrimonio, celebrato nella mattina di mercoledì 23 dicembre 2020. Una cosa romantica alle porte di Natale, nelle intenzioni della coppietta felice che si è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due novelli sposi organizzano un ricevimento in gran segreto in un albergo, in barba aied alle norme vigenti. Le forze dell’ordine sono intervenute fermando la cerimonia di un, celebrato nella mattina di mercoledì 23 dicembre 2020. Una cosa romantica alle porte di Natale, nelle intenzioni della coppietta felice che si è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - "É complesso prevedere l'impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie" sull'epidemia di Covid in Italia, "tuttavia le aumentate mobilità e interazione in ...

