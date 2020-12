Conte: 'Crisi di governo non è nelle mie mani, il Mes aggraverebbe il deficit' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il premier fa il punto sulle tensioni politiche e ricorda 'abbiamo di fronte la sfida del Recovery, non possiamo disperdere le risorse'. Corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il premier fa il punto sulle tensioni politiche e ricorda 'abbiamo di fronte la sfida del Recovery, non possiamo disperdere le risorse'. Corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra

fattoquotidiano : Conte: “La crisi di governo non è nelle mie mani. Attivare il Mes? Aggraverebbe il fardello di deficit per le gener… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Caso Castellucci e vicenda ma… - fattoquotidiano : Incontro Renzi Conte senza Renzi. La crisi è già rientrata? - Snowbirdsix1000 : RT @AdrianaSpappa: Che ridere ieri #Conte prima ha detto che la CRISI non può essere una attenuante per il governo e poi che bisogna avere… - mario_bontempo : RT @mariolavia: ===Natale in casa Governo: una finta armonia ma tutti litigano. E Conte-Cupiello pensa di aver chiuso la verifica https://… -