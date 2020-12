Conferenza stampa Iss, diretta video/ Monitoraggio 24 dicembre: “Rt sale a 0,90” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Conferenza stampa Iss, la diretta video streaming dal Ministero della Salute: Monitoraggio settimanale 24 dicembre, Rt Italia sale a 0,90. Le novità Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)Iss, lastreaming dal Ministero della Salute:settimanale 24, Rt Italiaa 0,90. Le novità

Ragusa - Non è certo positivo il giudizio che il movimento Territorio attribuisce alla conferenza stampa di fine anno tenuta dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì che, secondo il segretario cittadino ...

Coronavirus, Fontana: "Quando sarà il mio turno farò sicuramente vaccino"

"Quando sarà il mio turno, sicuramente mi farò vaccinare". Queste le parole del presidente della Lombardia Attilio Fontana a tre giorni dall'inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus. Dome ...

