"Con la zona rossa...". Impensabile gaffe al TgLa7 di Mentana: per chi si mette male (Di giovedì 24 dicembre 2020) Incredibile, ma vero: anche Enrico Mentana sbaglia. È accaduto nel corso del TgLa7 dell'anti-Vigilia di Natale, del 23 dicembre, in cui in un servizio proposto dal tiggì si è fatta confusione sulle misure restrittive in vigore nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Uno scivolone sulle zone rosse. Nel servizio, infatti, si diceva: "Al di fuori degli orari del coprifuoco previsto dalle 22 alle 5, ci si potrà spostare all'interno del proprio comune una sola volta nei giorni di massime restrizioni, per far visita a parenti e amici. Potranno farlo due persone e assieme a loro potranno portare figli minori di 14 anni o persone disabili e non autosufficienti che vivono con loro". Ma non è proprio così. Il governo, nei recenti chiarimenti, aveva spiegato che "nei giorni festivi e prefestivi è possibile, una sola volta al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Incredibile, ma vero: anche Enricosbaglia. È accaduto nel corso deldell'anti-Vigilia di Natale, del 23 dicembre, in cui in un servizio proposto dal tiggì si è fatta confusione sulle misure restrittive in vigore nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Uno scivolone sulle zone rosse. Nel servizio, infatti, si diceva: "Al di fuori degli orari del coprifuoco previsto dalle 22 alle 5, ci si potrà spostare all'interno del proprio comune una sola volta nei giorni di massime restrizioni, per far visita a parenti e amici. Potranno farlo due persone e assieme a loro potranno portare figli minori di 14 anni o persone disabili e non autosufficienti che vivono con loro". Ma non è proprio così. Il governo, nei recenti chiarimenti, aveva spiegato che "nei giorni festivi e prefestivi è possibile, una sola volta al ...

UDINE. Nella notte tra mercoledì e giovedì un trentenne al volante di una Bmw serie 1 ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada in via Linussio, nei pressi della Zona industriale udinese.

Mentre la riapertura delle piste di sci si allontana a fine gennaio, l’Italia si appresta ad entrare nel lockdown “dolce” di Natale con l’ingresso di tutta la nazione ...

