Comincia oggi la zona rossa | ecco cosa si può fare durante le feste natalizie

Scattano oggi le misure restrittive decise dal governo per le festività natalizie. Fino all'Epifania si alterneranno dieci giorni rossi e quattro arancioni e per uscire di casa sarà necessario ...

Gli spostamenti sono consentiti solo con l'autocertificazione, consentite le visite ai parenti. Gli esercizi di prima necessità rimangono aperti ...

Covid, Brusaferro: "Decrescita rallenta"

Lo ha fatto notare oggi Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore ... "E' una curva in decrescita - ha spiegato - ma nelle ultime parti comincia una decrescita rallentata. Confrontando ...

