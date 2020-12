Come sarà il mondo di Super Mario agli Universal di Osaka (Di giovedì 24 dicembre 2020) Aprirà le sue porte a febbraio 2021, ma gli Universal Studio di Osaka hanno già condiviso le prime immagini dell'area tematica dedicata a Super Mario. Un progetto ambizioso che vede una serie di riproduzioni fedeli delle ambientazioni del videogioco, tra maxi funghi, tubi verdi e molto altro. Super Nintendo World Direct 12.18.2020 www.youtube.com Leggi su panorama (Di giovedì 24 dicembre 2020) Aprirà le sue porte a febbraio 2021, ma gliStudio dihanno già condiviso le prime immagini dell'area tematica dedicata a. Un progetto ambizioso che vede una serie di riproduzioni fedeli delle ambientazioni del videogioco, tra maxi funghi, tubi verdi e molto altro.Nintendo World Direct 12.18.2020 www.youtube.com

ZZiliani : Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà… - RobertoBurioni : Noi ancora piantati a zero come tutta l'Unione Europea, ma dovremo recuperare. Nessun ritardo sarà tollerato. - Corriere : La messa della notte di Natale anticipata di due ore, alle 19,30, soltanto un centinaio di fedeli nella Basilica di… - vvsarar : RT @LoveYou3000__: buona vigilia a chi si sente un po’ solo, a chi ha perso qualcuno, a chi non scarterà regali, a chi sarà felice come un… - Vale_CaraVs : RT @LoveYou3000__: buona vigilia a chi si sente un po’ solo, a chi ha perso qualcuno, a chi non scarterà regali, a chi sarà felice come un… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Scala, il luminoso «Concerto di Natale» sarà trasmesso in tv Corriere della Sera