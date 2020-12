Come farà Twitter senza Donald Trump? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà difficile scordarsi delle centinaia di assurdi, offensivi, ridicoli, minacciosi, complottisti (l’elenco potrebbe proseguire) tweet di Donald Trump. Un fuoco di fila talmente imponente – Trump posta in media 36 volte al giorno – che qualcuno ha ritenuto fosse il caso di raccogliere i migliori (nel senso di peggiori) in apposite classifiche, mentre altri hanno tenuto traccia di tutte le persone, luoghi e cose che Trump ha insultato su Twitter (è una lista molto lunga). Ma non c’è certo bisogno di andare a cercare una classifica per ricordare i suoi tweet più noti, Come quello in cui si spiegava che “nonostante tutta la stampa negativa covfefe”. Un termine privo di alcun senso, che fa pensare che Trump si sia addormentato sulla tastiera e che si è conquistato la sua ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà difficile scordarsi delle centinaia di assurdi, offensivi, ridicoli, minacciosi, complottisti (l’elenco potrebbe proseguire) tweet di. Un fuoco di fila talmente imponente –posta in media 36 volte al giorno – che qualcuno ha ritenuto fosse il caso di raccogliere i migliori (nel senso di peggiori) in apposite classifiche, mentre altri hanno tenuto traccia di tutte le persone, luoghi e cose cheha insultato su(è una lista molto lunga). Ma non c’è certo bisogno di andare a cercare una classifica per ricordare i suoi tweet più noti,quello in cui si spiegava che “nonostante tutta la stampa negativa covfefe”. Un termine privo di alcun senso, che fa pensare chesi sia addormentato sulla tastiera e che si è conquistato la sua ...

