Colombia, morto il giornalista ferito dai sicari lunedì: aveva 27 anni. L'attentato realizzato a Calì mirava a colpire il ragazzo che lavorava per il periodico Q'hubo Il giornalista di 27 anni Felipe Guevara Henao è morto mercoledì 23 dicembre, dopo essere rimasto gravemente ferito durante una sparatoria lunedì scorso a Calì. "Dopo due giorni di L'articolo proviene da Inews.it.

