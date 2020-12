Classifica e oroscopo venerdì 25 dicembre 2020: Natale splendido per il Sagittario, Cancro sottotono (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ecco l’oroscopo di venerdì 25 dicembre 2020 e la Classifica dei segni zodiacali. La settimana sta scivolando via ed eccoci già a Natale. Come trascorreranno questa giornata di festa i segni zodiacali? Natale molto promettente per il Sagittario e il Toro, mentre il Cancro sarà piuttosto sottotono. Lo Scorpione dovrà gestire al meglio la propria agitazione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e scopri la Classifica dei segni zodiacali. Ariete Secondo l’oroscopo di venerdì sarà un Natale sereno. Ci sarà molto da festeggiare, perché da poco ti sei liberato dall’opposizione di Saturno. D’ora in avanti sarà ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ecco l’di25e ladei segni zodiacali. La settimana sta scivolando via ed eccoci già a. Come trascorreranno questa giornata di festa i segni zodiacali?molto promettente per ile il Toro, mentre ilsarà piuttosto. Lo Scorpione dovrà gestire al meglio la propria agitazione. Vuoi saperne di più? Leggi l’die scopri ladei segni zodiacali. Ariete Secondo l’disarà unsereno. Ci sarà molto da festeggiare, perché da poco ti sei liberato dall’opposizione di Saturno. D’ora in avanti sarà ...

Sabato 26 dicembre la Luna sosterà sui gradi del Toro: umore flop per i Gemelli, faccende pratiche da sbrigare per la Bilancia.

Sabato 26 dicembre la Luna sosterà sui gradi del Toro: umore flop per i Gemelli, faccende pratiche da sbrigare per la Bilancia.Astrologia e previsioni astrali del 26 dicembre, oroscopo segno per segno: novità da riscoprire per Sagittario, Vergine spossata.