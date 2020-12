Clamoroso al Psg, esonerato Tuchel: in pole Pochettino, ma c’è anche Massimiliano Allegri per la panchina (Di giovedì 24 dicembre 2020) Clamorosa notizia che riguarda il Psg, secondo quanto riporta la Bild l’allenatore Thomas Tuchel è stato esonerato dal club francese. La squadra è reduce dall’ottimo successo casalingo contro lo Strasburgo, 4-0 il risultato finale che ha permesso di mantenere la terza posizione in classifica, alle spalle di Lione e Lilla che guidano con un punto di vantaggio. In Champions League è riuscito ad ottenere il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale, contro il Barcellona si preannuncia una doppia sfida bellissima. Allegri in corsa per la panchina del Psg Photo by Paolo Bruno/Getty ImagesLa notizia dell’esonero di Tuchel non è ancora ufficiale, ma l’annuncio potrebbe arrivare a stretto giro di posta. La dirigenza sta studiando alcune soluzioni, non sono tantissime le occasioni che offre ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 dicembre 2020) Clamorosa notizia che riguarda il Psg, secondo quanto riporta la Bild l’allenatore Thomasè statodal club francese. La squadra è reduce dall’ottimo successo casalingo contro lo Strasburgo, 4-0 il risultato finale che ha permesso di mantenere la terza posizione in classifica, alle spalle di Lione e Lilla che guidano con un punto di vantaggio. In Champions League è riuscito ad ottenere il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale, contro il Barcellona si preannuncia una doppia sfida bellissima.in corsa per ladel Psg Photo by Paolo Bruno/Getty ImagesLa notizia dell’esonero dinon è ancora ufficiale, ma l’annuncio potrebbe arrivare a stretto giro di posta. La dirigenza sta studiando alcune soluzioni, non sono tantissime le occasioni che offre ...

