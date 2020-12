Cittadinanza onoraria revocata, Saviano: “Verona è meglio dei guitti che la rappresentano” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Cittadinanza onoraria di Roberto Saviano gli era stata offerta dal Comune di Verona nel 2008. Ora, su proposta del leghista Zelger, l’onorificenza è stata revocata. Lo annuncia lo stesso Saviano sui suoi canali social. Nel post su Instagram, con tono provocatorio, scrive: “Verona è molto meglio dei guitti che la rappresentano ora in Consiglio comunale”. >> Chico Forti torna in Italia, è finito un incubo: la famiglia attendeva da 21 anni Verona, Cittadinanza onoraria di Saviano revocata: le ragioni Il Consiglio Comunale di Verona ha revocato la Cittadinanza onoraria allo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ladi Robertogli era stata offerta dal Comune dinel 2008. Ora, su proposta del leghista Zelger, l’onorificenza è stata. Lo annuncia lo stessosui suoi canali social. Nel post su Instagram, con tono provocatorio, scrive: “è moltodeiche laora in Consiglio comunale”. >> Chico Forti torna in Italia, è finito un incubo: la famiglia attendeva da 21 annidi: le ragioni Il Consiglio Comunale diha revocato laallo ...

HuffPostItalia : Verona revoca la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano - LucaBizzarri : Facciamo finta di non sapere chi sia Saviano e facciamo finta che non ci interessi minimamente la questione “cittad… - pfmajorino : Leggo che Verona ha tolto la cittadinanza onoraria a #Saviano per le troppe critiche rivolte nei confronti di… - attilascuola : RT @1f6eed3c8c1c4e4: VERONA HA TOLTO LA CITTADINANZA ONORARIA ALLO SCORREGGIONE SAVIANO........... RIVOLGO ALLA CITTÀ UN SENTIMENTO DI RICO… - Schaden24802551 : @PBerizzi @robertosaviano @BeppeGiulietti @CarloVerdelli La vera notizia è che in una città come Verona, abbiano da… -