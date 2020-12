Cina, cosa c’è dietro la caduta di Jack Ma (Di giovedì 24 dicembre 2020) È un regalo natalizio poco simpatico quello che ha ricevuto Jack Ma, proprietario dell’impero Alibaba. Il governo cinese ha annunciato oggi che aprirà un’indagine fiscale contro il colosso del mondo digitale. Sono state convocate, nell’ambito di pratiche anti-monopolio, Alibaba Group Holding Ltd e l’affiliata Ant Group Co. “L’indagine annunciata giovedì segna l’inizio formale della repressione del Partito Comunista contro il gioiello della corona del dominio tentacolare di Ma, – si legge sul sito dell’agenzia Bloomberg – che abbraccia tutto, dall’e-commerce alla logistica e ai social media”. La pubblicazione sottolinea che la pressione su Ma è fondamentale per cercare di frenare una sfera di internet sempre più influente: “La bozza di regole anti-monopolio rilasciata a novembre ha dato al governo un’ampia libertà di frenare gli imprenditori che fino a poco tempo fa ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) È un regalo natalizio poco simpatico quello che ha ricevutoMa, proprietario dell’impero Alibaba. Il governo cinese ha annunciato oggi che aprirà un’indagine fiscale contro il colosso del mondo digitale. Sono state convocate, nell’ambito di pratiche anti-monopolio, Alibaba Group Holding Ltd e l’affiliata Ant Group Co. “L’indagine annunciata giovedì segna l’inizio formale della repressione del Partito Comunista contro il gioiello della corona del dominio tentacolare di Ma, – si legge sul sito dell’agenzia Bloomberg – che abbraccia tutto, dall’e-commerce alla logistica e ai social media”. La pubblicazione sottolinea che la pressione su Ma è fondamentale per cercare di frenare una sfera di internet sempre più influente: “La bozza di regole anti-monopolio rilasciata a novembre ha dato al governo un’ampia libertà di frenare gli imprenditori che fino a poco tempo fa ...

