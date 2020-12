Chilavert, il portiere goleador che si candida alle presidenziali in Paraguay (Di giovedì 24 dicembre 2020) José Chilavert è diventato famoso, oltre che per le sue doti da portiere, per le sue abilità sui calci piazzati, che l’hanno reso a lungo il portiere più prolifico del mondo (primato poi ceduto a Rogerio Ceni). Ben presto potrebbe raggiungere un altro motivo di celebrità. L’ex portiere, 55 anni, infatti ha fatto sapere su Twitter di candidarsi alle elezioni presidenziali del Paraguay nel 2023. pic.twitter.com/J5MsQja5G4 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert ) December 24, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Joséè diventato famoso, oltre che per le sue doti da, per le sue abilità sui calci piazzati, che l’hanno reso a lungo ilpiù prolifico del mondo (primato poi ceduto a Rogerio Ceni). Ben presto potrebbe raggiungere un altro motivo di celebrità. L’ex, 55 anni, infatti ha fatto sapere su Twitter dirsielezionidelnel 2023. pic.twitter.com/J5MsQja5G4 — José Luis FelixGonzalez (@JoseL) December 24, 2020 L'articolo ilNapolista.

L'ex portiere della Nazionale Paraguaiana, Josè Luis Chilavert, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del proprio Paese nel 2023. Il cinquantacinquenne, considerato tra i mi ...

Real San Giuseppe super con il portiere goleador Molitierno

Lista lunga. Michelangelo Rampulla, Massimo Taibi, Marco Amelia, Alberto Brignoli solo per citare alcuni italiani. Passando per quelli stranieri: Rogerio Ceni, Josè Luis ...

L’ex portiere della Nazionale Paraguaiana, Josè Luis Chilavert, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del proprio Paese nel 2023. Il cinquantacinquenne, considerato tra i mi ...Lista lunga. Michelangelo Rampulla, Massimo Taibi, Marco Amelia, Alberto Brignoli solo per citare alcuni italiani. Passando per quelli stranieri: Rogerio Ceni, Josè Luis ...