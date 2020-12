Chico Forti torna in Italia. Ritorno atteso 20 anni: “L’annuncio di Di Maio” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Forti era stato arrestato nel 1998 negli USA. Tornerà a scontare la pena in Italia. La condanna all’ergastolo nel 2000 da parte di un tribunale della Florida con l’accusa di omicidio. 23 dicembre 2020 “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ne ho informato il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. Il Governatore della Florida ha infatti accolto la richiesta di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo ed essere trasferito in Italia “. Annuncio su Facebook del ministro degli esteri on. Luigi Di Maio. “Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non abbiamo mai dimenticato ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilera stato arrestato nel 1998 negli USA. Tornerà a scontare la pena in. La condanna all’ergastolo nel 2000 da parte di un tribunale della Florida con l’accusa di omicidio. 23 dicembre 2020 “Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ne ho informato il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. Il Governatore della Florida ha infatti accolto la richiesta di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo ed essere trasferito in“. Annuncio su Facebook del ministro degli esteri on. Luigi Di. “Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non abbiamo mai dimenticato ...

