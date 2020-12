Chico Forti torna in Italia: esultano tutti i politici (Di giovedì 24 dicembre 2020) Chico Forti tornerà in Italia: lo annuncia il ministro degli Esteri Di Maio. Salvini: “Splendido regalo di Natale” “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020)tornerà in: lo annuncia il ministro degli Esteri Di Maio. Salvini: “Splendido regalo di Natale” “Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della… L'articolo Corriere Nazionale.

fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - redazioneiene : 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio - matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - Akinato72444362 : RT @ToniSonia: Di Maio sblocca il caso di Chico Forti. Dopo vent’anni di silenzi, il detenuto potrà lasciare gli Usa e tornare in Italia ht… - Quinta00876879 : RT @ToniSonia: Di Maio sblocca il caso di Chico Forti. Dopo vent’anni di silenzi, il detenuto potrà lasciare gli Usa e tornare in Italia ht… -