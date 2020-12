Chico Forti torna in Italia dopo vent’anni: l’annuncio di Di Maio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono vent’anni che è detenuto in Florida con l’accusa di omicidio premeditato e non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Ora, Enrico “Chico” Forti può finalmente tornare in Italia, in quanto il governatore della Florida ha accettato di trasferirlo. Il caso di Chico Forti Chico Forti, 61 anni, ex velista e produttore, venne arrestato nel 1998, accusato di aver assassinato l’australiano Dale Pike. Il giovane venne trovato su una spiaggia di Miami senza vestiti, ucciso dai colpi di una pistola calibro 22. Era figlio di Antony Pike, proprietario di un celebre hotel di Ibiza, con il quale Chico stava trattando da tempo la cessione dell’albergo. L’arresto e la detenzione Le autorità arrestarono subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sonoche è detenuto in Florida con l’accusa di omicidio premeditato e non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Ora, Enrico “può finalmentere in, in quanto il governatore della Florida ha accettato di trasferirlo. Il caso di, 61 anni, ex velista e produttore, venne arrestato nel 1998, accusato di aver assassinato l’australiano Dale Pike. Il giovane venne trovato su una spiaggia di Miami senza vestiti, ucciso dai colpi di una pistola calibro 22. Era figlio di Antony Pike, proprietario di un celebre hotel di Ibiza, con il qualestava trattando da tempo la cessione dell’albergo. L’arresto e la detenzione Le autorità arrestarono subito ...

fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - redazioneiene : 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio - matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - GianfrancoDelS : RT @lucaserafini4: @RobertaBruzzone è stata in prima fila da subito: la vittoria di @forti_chico ha molte firme, la sua è stata autorevole… - laurabartolo66 : RT @Emilystellaemi2: La mamma di Chico Forti, la sua grande roccia, come tutte le mamme. Un felice Natale dopo 21 anni -