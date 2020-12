Chico Forti torna in Italia: 20 anni in cella negli Usa per omicidio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Chico Forti torna in Italia dopo 20 anni trascorsi in un carcere di massima sicurezza in Florida per un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo. Una «bellissima notizia» annunciata dal ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020)indopo 20trascorsi in un carcere di massima sicurezza in Florida per unal quale si è sempre dichiarato estraneo. Una «bellissima notizia» annunciata dal ...

fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - LucaBizzarri : Chico Forti in Italia. Una cosa buona, almeno una, di questo anno. - infoitcultura : Chico Forti torna in Italia: tutto (ri)parte da un’inchiesta de Le Iene - CarabellaSimone : FINALMENTE CHICO FORTI TORNA IN ITALIA!! Si prenderanno i meriti: di maio, conte, renzi, monti, gentiloni, salvin… -