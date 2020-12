Chi ha paura di Jack Ma? (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Abuso di posizione monopolistica sul mercato”. Con questa accusa, l’antitrust cinese – un organismo di indagine dal sapore molto “occidentale”, ma fortemente voluto e sostenuto dallo stesso presidente Xi Jinping – ha messo sotto inchiesta il colosso del commercio online Alibaba e il suo proprietario, il miliardario cinese (in dollari) Jack Ma. O almeno, questo è il “capo d’accusa” ufficiale mosso al miliardario 56enne, simbolo – per i suoi connazionali, e non solo - del “self-made man”, anche quest’anno in cima alla classifica degli uomini più ricchi della Cina. Sì, perché il sospetto che le vere ragioni dietro questa notizia siano ben altre, è molto più che un sospetto. In primis perché Jack Ma – attraverso Alibaba Group - è anche proprietario ed editore dello storico quotidiano in lingua inglese di Hong Kong, il South China Morning Post il quale, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Abuso di posizione monopolistica sul mercato”. Con questa accusa, l’antitrust cinese – un organismo di indagine dal sapore molto “occidentale”, ma fortemente voluto e sostenuto dallo stesso presidente Xi Jinping – ha messo sotto inchiesta il colosso del commercio online Alibaba e il suo proprietario, il miliardario cinese (in dollari)Ma. O almeno, questo è il “capo d’accusa” ufficiale mosso al miliardario 56enne, simbolo – per i suoi connazionali, e non solo - del “self-made man”, anche quest’anno in cima alla classifica degli uomini più ricchi della Cina. Sì, perché il sospetto che le vere ragioni dietro questa notizia siano ben altre, è molto più che un sospetto. In primis perchéMa – attraverso Alibaba Group - è anche proprietario ed editore dello storico quotidiano in lingua inglese di Hong Kong, il South China Morning Post il quale, ...

L’antitrust cinese mette sotto accusa il patron di Alibaba (e proprietario del South China Morning Post) per “abuso di monopolio”. Ma le vere ragioni sono altre ...

