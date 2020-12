Chi è Claudia | la prima italiana a vaccinarsi il 27 dicembre allo Spallanzani?

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Si chiamaAlivernini lainfermiera che sarà vaccinata all'Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro, in occasione del V-Day il 27. Ha 29 anni, è romana e ...

Il giudice Raffaele Guariniello parla dei possibili risvolti sul mondo del lavoro per gli individui che non vogliono fare il vaccino Covid ...La donna cura gli anziani e lavora in un reparto di malattie infettive: è la più giovane e la prima del Lazio a vaccinarsi ...