Cena e pranzo di Natale in sicurezza: i 4 errori da non commettere per evitare il contagio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Scatta la zona rossa in tutta Italia, con le restrizioni sugli spostamenti e i divieti definiti nel decreto di Natale, misure e regole adottate per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del Coronavirus. Da oggi, dunque, vigilia di Natale, fino al 27 dicembre, e poi il 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, il Paese si troverà in uno scenario di massima gravità caratterizzato da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Attenzione per le riunioni familiari anche tra poche persone. Secondo un rapporto dell'Oms dello scorso febbraio indicava che almeno in due province cinesi il virus si era propagato nell'85% dei casi all'interno delle famiglie, e uno studio cinese ha stabilito che una persona infetta contagia in media il 30% dei familiari. Lo ricorda su 'Nature' Stefania Boccia, ordinario di Igiene ...

Insomma, che sia la cena della Vigilia o il pranzo di Natale nel capoluogo d’Abruzzo si segue ancora la tradizione, con le ricette di una volta, quelle che vedevano le nonne in cucina fin dalle prime ...

Per la vigilia e il Natale, le famiglie valdostane orfane dei tavoli al ristorante a causa dei decreti Covid, possono concedersi il piacere di un pranzo o di una cena cucinati dagli chef, di osteria o ...

