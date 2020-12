Celebriamo il Natale | ma il mondo continua a fare tutto tranne che seguire l’esempio di Gesù

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020). Quell’ “idiota” che ebbe la pretesa di definirsi la “verità” al cospetto del governatore romano Ponzio Pilato (“Ego sum veritas!”), presentandosi nientemeno che come il figlio di Dio. Per questo finì in croce al posto di un ladrone che il popolo decise di salvare condannando lui. La definizione di “idiota” gliela affibbiò il filosofo Friedrich Nietzsche, nell’opera l’Anticristo, con intento meno offensivo di quanto sembri, mentre il resto è vicenda nota per chi abbia letto il Nuovo Testamento o anche solo seguito qualche lezione di catechismo. Noi siamo ancora qui, nell’anno 2020 d.C. (dopo Cristo, appunto), a celebrare l’evento in cui Dio si è fatto uomo mandando sulla terra suo figlio, proprio mentre ilumanoche...