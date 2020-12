Carpi, tre nuove positività nel gruppo squadra: il totale sale a 37 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Carpi informa che ci sono stati tre nuovi casi positivi nel gruppo squadra: il totale sale a 37. Il comunicato La società Carpi FC 1909 rende noto che l’esito del ciclo di tamponi molecolari al quale è stato sottoposto il gruppo squadra biancorosso, in data 23 dicembre 2020, ha fatto emergere 3 nuove positività al Covid-19. La società prosegue la sanificazione degli ambienti e la messa in isolamento dei tesserati positivi e procederà come da protocollo ad un ultimo ciclo di tamponi in data 26/12/2020. sale così a 37 il numero dei positivi, confermando la presenza di un cluster di Covid 19 all’interno del gruppo squadra, come certificato dalle autorità ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilinforma che ci sono stati tre nuovi casi positivi nel: ila 37. Il comunicato La societàFC 1909 rende noto che l’esito del ciclo di tamponi molecolari al quale è stato sottoposto ilbiancorosso, in data 23 dicembre 2020, ha fatto emergere 3al Covid-19. La società prosegue la sanificazione degli ambienti e la messa in isolamento dei tesserati positivi e procederà come da protocollo ad un ultimo ciclo di tamponi in data 26/12/2020.così a 37 il numero dei positivi, confermando la presenza di un cluster di Covid 19 all’interno del, come certificato dalle autorità ...

Colavitto: "Squadra eccezionale Mi ha fatto un bel regalo di Natale"

Sono tre punti importanti per la salvezza ... 1-0; Sudtirol-Triestina 1-2. Rinviata: Carpi-Feralpisalò. Classifica: Padova, Modena, Sudtirol 33 punti; Cesena 31; Perugia 30; Triestina 28; Samb 27; ...

