Carcere duro per Sparandeo: la decisione del Ministro della Giustizia

Benevento – Corrado Sparandeo è stato sottoposto alla misura del 41 bis dell'ordinamento penitenziario, il cosiddetto "Carcere duro" per i mafiosi. La decisione è stata presa lo scorso 22 dicembre dal Ministro della Giustizia. Il 63enne Sparandeo, detenuto presso la casa di reclusione di Sulmona, è ritenuto a capo dell'omonomo clan dominante a Benevento e nelle zone limitrofe ed è accusato di reati di associazione camorristica ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di traffico di stupefacenti. Appresa la decisione, gli avvocati di Corrado Sparandeo, Luca Russo e Vincenzo Sguera, si sono messi a lavoro per impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Carcere duro Scatta il 41 bis: carcere duro per Corrado Sparandeo Ottopagine Carcere duro per il boss Corrado Sparandeo.

Corrado Sparandeo di 63 anni ritenuto a capo dell'omonomo clan dominante in Benevento e zone limitrofe, è stato sottoposto con ...

