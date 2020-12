Carabinieri, il Generale Teo Luzi è il nuovo Comandante generale dell’Arma (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una storia professionale, ed umana, densa di correttezza e prestigio: insignito dell’onorificenza di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, della “Medaglia Mauriziana” al merito di 10 lustri di servizio militare e di quella per la campagna militare della NATO. Dal 6 settembre 2018 è Capo di Stato Maggiore del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. Coniugato con la signora Giusy, ha una figlia di 26 anni. Questo in poche righe il generale Teo Luzi, designato oggi dal Consiglio dei ministri come nuovo Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Classe 1959, (nato a Cattolica il 14 novembre), Luzi ha abbracciato la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una storia professionale, ed umana, densa di correttezza e prestigio: insignito dell’onorificenza di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, della “Medaglia Mauriziana” al merito di 10 lustri di servizio militare e di quella per la campagna militare della NATO. Dal 6 settembre 2018 è Capo di Stato Maggiore del Comandodei. Coniugato con la signora Giusy, ha una figlia di 26 anni. Questo in poche righe ilTeo, designato oggi dal Consiglio dei ministri comedei. Classe 1959, (nato a Cattolica il 14 novembre),ha abbracciato la ...

Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - matteosalvinimi : Non hanno esitato a introdursi in un’abitazione in fiamme e trarre in salvo due donne rimaste intrappolate sotto le… - matteosalvinimi : Buon lavoro al generale Teo Luzi, nuovo Comandante generale dell’Arma. Un ruolo delicato che saprà ricoprire al meg… - ItaliaViva : RT @francesco_scoma: Congratulazioni al generale Teo #Luzi, nuovo comandante generale dei #carabinieri. Ho avuto modo di conoscerlo durante… - robertobona9 : Finalmente uno del Nord , un Romagnolo a guidare i Carabinieri . Buon lavoro -