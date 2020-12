flexinstella : segni che amo alla follia: •ariete •aquario •gemelli •bilancia segni con cui vado d’accordo: •toro •vergine segno… - purringhoe : @sshameless__ Capricorno ?? - AntoViral : RT @mumaclo: Buon “Billy Ray Valentine, capricorno” a tutti! - Dodajoya : @andrea23_t Caratteristica tipica del capricorno: grande senso dell'umorismo, poi di solito i capricorno hanno quas… - deviIyeon : @jessdeukie io sono un capricorno cuspide acquario ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Capricorno

Ecco l'oroscopo di Branko segno per segno per questa fine 2020 e inizio del 2021. ARIETE Buon Natale! L’augurio più bello è di Marte, nel segno fino alla ...L’oroscopo del giorno giovedì 24 dicembre 2020, vigilia di Natale, vede Mercurio in trigono ad Urano e una bella Luna che, almeno per la ...