Caos in Vaticano, si moltiplicano le voci di dimissioni di Papa Francesco. Il giallo dei like

Caos in Vaticano, si moltiplicano le voci di dimissioni del Papa. È tutto frutto di un complotto (che già mesi fa additava Steve Bannon come artefice occulto?). O c'è del vero nei rumors che si rincorrono ormai da mesi e mesi? «Papa Francesco è pronto alle dimissioni dopo Natale». Il Pontefice «seguirà le orme di Benedetto XVI» leggiamo, per esempio, tanto per citare l'ultima fonte, sul sito de Il sussidiario.net. Non solo. da una fonte vaticana in arrivo dall'Inghilterra, da quanto risulta ai media inglesi, addirittura ci sarebbe una data. E una data imminente: «Le dimissioni di Papa Francesco avverranno senza dubbio dopo Natale, e prima del 31 dicembre di ...

