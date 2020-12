Cani avvelenati nel Sannio: la denuncia dell’increscioso episodio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – avvelenati da balordi e lasciati morire. E’ il destino che ha unito diversi Cani di Buonalbergo, trovati senza vita nel territorio comunale. A denunciarlo con tanto di foto a corredo è l’associazione “Una Zampa sul Cuore” di Benevento che ha raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini: “Siamo alla fine del 2020 un altro anno è finito ma la storia è sempre la stessa. A Buonalbergo Cani morti, agonizzanti, per mezzo di una tale infelicità che regna tra la gente, per mezzo di qualche vile insoddisfatto della sua vita,a tal punto da prendersela con degli esseri indifesi”, si legge nel post scritto dai volontari. “Noi volontari siamo esausti di vedere ogni giorno scene del genere, esausti di vedere che c’è ancora gente così meschina, esausti di disperarci quando li guardiamo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –da balordi e lasciati morire. E’ il destino che ha unito diversidi Buonalbergo, trovati senza vita nel territorio comunale. Arlo con tanto di foto a corredo è l’associazione “Una Zampa sul Cuore” di Benevento che ha raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini: “Siamo alla fine del 2020 un altro anno è finito ma la storia è sempre la stessa. A Buonalbergomorti, agonizzanti, per mezzo di una tale infelicità che regna tra la gente, per mezzo di qualche vile insoddisfatto della sua vita,a tal punto da prendersela con degli esseri indifesi”, si legge nel post scritto dai volontari. “Noi volontari siamo esausti di vedere ogni giorno scene del genere, esausti di vedere che c’è ancora gente così meschina, esausti di disperarci quando li guardiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Cani avvelenati Cani avvelenati mentre erano a passeggio a Ossona CO Notizie - News ZOOM Cani avvelenati mentre erano a passeggio a Ossona

Le vie sono quelle che confinano con il recinto delle scuole di Ossona. I padroni dei cani che sono incorsi in questa brutta avventura hanno detto che, dopo essere passati in quelle zone, al loro ...

Pineta tra Clusone e Piario, attenzione ai bocconi avvelenati

Valseriana News - Pineta tra Clusone e Piario, attenzione ai bocconi avvelenati. L'avviso social del comune di Piario.

