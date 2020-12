Can Yaman sarà Sandokan, Luca Argentero sarà Yanez: tornano le mitiche Tigri di Mompracem (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da Kabir Bedi a Can Yaman. sarà il famosissimo attore turco il protagonista della nuova serie di Sandokan. Come annunciato durante un intervento a Rtl 102.5, vestirà i panni del mitico personaggio creato dal grande Emilio Salgari. Ci sarà anche Luca Argentero che interpreterà il ruolo di Yanez De Gomera, il migliore amico della Tigre di Mompracem. La serie sarà liberamente ispirata ai libri di Salgari. Le riprese inizieranno durante l’estate del 2021. Il racconto si concentrerà su lati inediti della storia. Ad avere molto spazio sarà anche a Lady Marianna, la famosa Perla di Labuan. Can Yaman, dal liceo italiano all’università «È ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da Kabir Bedi a Canil famosissimo attore turco il protagonista della nuova serie di. Come annunciato durante un intervento a Rtl 102.5, vestirà i panni del mitico personaggio creato dal grande Emilio Salgari. Ciancheche interpreterà il ruolo diDe Gomera, il migliore amico della Tigre di. La serieliberamente ispirata ai libri di Salgari. Le riprese inizieranno durante l’estate del 2021. Il racconto si concentrerà su lati inediti della storia. Ad avere molto spazioanche a Lady Marianna, la famosa Perla di Labuan. Can, dal liceo italiano all’università «È ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - VanityFairIt : Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - MediasetTgcom24 : Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman - MsFrancyAgain91 : RT @nigritha_: 'È meraviglioso che i nostri fratelli italiani abbiano abbracciato mio figlio e chiamato Can Yaman il nostro orgoglio...wow'… - KreukRyan : RT @CarolFeliciello: Le ozcan sempre: Demet non si è congratulata per il nuovo lavoro di Can...che vergogna... CAN YAMAN : -