California, Babbo Natale incastrato nei cavi elettrici | video (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questo Babbo Natale un po' sfortunato era decollato con un paramotore per consegnare bastoncini di zucchero ai bambini della sua comunità. È rimasto incastrato nei cavi elettrici mentre era in volo. Le squadrfe dei vigili del fuoco sono intervenute subito e hanno salvato l'uomo che è rimasto illeso. Guarda tutti i video Babbo Natale Karaoke stonato video None La bambina scambia il cliente per Babbo Natale Al supermercato l'anziano signore con barba bianca e maglione rosso regge il ... Il regalo di Natale più bello? Riabbracciare il papà militare Con l'aiuto di Babbo Natale i genitori sorprendono le figlie con un ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questoun po' sfortunato era decollato con un paramotore per consegnare bastoncini di zucchero ai bambini della sua comunità. È rimastoneimentre era in volo. Le squadrfe dei vigili del fuoco sono intervenute subito e hanno salvato l'uomo che è rimasto illeso. Guarda tutti iKaraoke stonatoNone La bambina scambia il cliente perAl supermercato l'anziano signore con barba bianca e maglione rosso regge il ... Il regalo dipiù bello? Riabbracciare il papà militare Con l'aiuto dii genitori sorprendono le figlie con un ...

