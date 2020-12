Calciomercato Juventus | non solo Milik | nel mirino un altro attaccante del Napoli

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Laè al lavoro per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo in vista della sessione invernale di. Nelanche Llorente del. Ladi Andrea Agnelli è già concentrata sull’imminente sessione invernale di. Il club bianconero è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo della rosa di Andrea Pirlo. Alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : #Juventus, nel mirino c'è un altro attaccante del #Napoli - calciomercatoit : ????-????#JuventusNapoli, la nuova data può essere il 14 febbraio, quando è previsto il match di ritorno, che dovrà p… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Pirlo come Conte | Rinforzi immediati: i nomi - GiorgioMantelli : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento caso #Suarez+++ La Procura della Figc aspetta i fascicoli da Perugia, ma spunta l'ipotesi responsabili… - infoitsport : Calciomercato Milan, firma a gennaio | Inter e Juventus ko -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

E’ nervoso il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved. Del resto, nel giro di poche ore, la sua Juve ha perso tre punti in classifica perché è stato accolto il ricorso del Napoli, ha preso una bas ...Alla Juventus, scivolata a dieci punti dalla vetta – ma con una partita da giocare – manca qualcosa. Non tanto in termini di organico, che avrebbe comunque bisogno di una iniezione di qualità in mezzo ...